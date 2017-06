UBER: FONDATORE E CEO KALANICK SI PRENDE ASPETTATIVA

14 giugno 2017- 07:43

New York, 14 giu. (AdnKronos/Dpa) - Il fondatore e Ceo di Uber, Travis Kalanick si prende un'aspettativa a tempo indefinito. Un annuncio che arriva dopo le polemiche dei mesi scorsi che hanno coinvolto il gruppo di trasporto automobilistico privato e in particolare dopo delle accuse di molestie sessuali ad alcuni dipendenti che hanno portato a 20 licenziamenti. Ufficialmente il fondatore dell'app ha spiegato che "ha bisogno di un periodo di riposo" per motivi personali dopo la recente scomparsa di sua madre in un incidente in barca.