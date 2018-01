UBER: WSJ, KALANICK PRONTO A CEDERE QUOTA 29%

5 gennaio 2018- 10:37

New York, 5 gen. (AdnKronos) - Travis Kalanick, il cofondatore e ex Ceo di Uber, si appresta a cedere una partecipazione del 29% in Uber Technologies Inc. E' quanto rivela il 'Wall Street Journal' che cita fonti vicine al dossier. Questa cessione potrebbe permettere a Kalanick di ricavare circa 1,4 miliardi di dollari.