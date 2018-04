27 aprile 2018- 18:56 Ubi Banca: Bazoli, nessun ostacolo alla vigilanza, prevedibile scelta gup

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - "Nessun ostacolo alla vigilanza da parte mia". Così Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, commenta la decisione del gup di Bergamo di rinviarlo a giudizio, insieme ad altre 30 imputati, tra cui la stessa Ubi Banca. Le accuse sono di ostacolo agli organismi di vigilanza e presunte interferenze illecite in vista della formazione dell'assemblea del 2013, raccolta di deleghe che avrebbe influito sulla governance della stessa Ubi. Il processo inizierà il 25 luglio prossimo. "Prendo atto della decisione, che era prevedibile in considerazione dei limiti propri dell'udienza preliminare. Il dibattimento sarà certamente la sede più adeguata per accertare che l’intero impegno da me dedicato alla nascita e all’avvio di Ubi è stato improntato alla massima correttezza e trasparenza", conclude Bazoli.