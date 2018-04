27 aprile 2018- 18:04 Ubi Banca: gup Bergamo, a processo Bazoli, Massiah e altri 29

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Il gup di Bergamo Ilaria Sanesi ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, attuale presidente emerito di Intesa Sanpaolo, per l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per altri 29 imputati, tra cui la stessa banca per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per la vicenda Ubi. Le accuse sono di ostacolo agli organismi di vigilanza e presunte interferenze illecite in vista della formazione dell'assemblea del 2013, raccolta di deleghe che avrebbe influito sulla governance della banca. Il processo, spiega una fonte finanziaria, inizierà il 25 luglio prossimo. Il gup ha accolto la tesi sostenuta dal pm Fabio Peluso e ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il provvedimento di chiusura indagini, Bazoli, in qualità di presidente dell'Associazione Banca Lombarda e Piemontese, è accusato di far parte "della cabina di regia" che "decideva le nomine degli organi della banca e delle sue partecipate in condivisione con quelle decise dalla 'commissione Zanetti', in riferimento a Emilio Zanetti (anche lui rinviato a giudizio), ex presidente dell'associazione 'Amici di Ubi'.