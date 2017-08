UBI BANCA: TRIBUNALE BERGAMO FISSA UDIENZA PRELIMINARE IL 10 NOVEMBRE

2 agosto 2017- 10:32

Milano, 2 ago. (AdnKronos) - Si terrà il prossimo 10 novembre l'udienza preliminare della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Bergamo contro oltre 30 persone, fra vertici ed ex amministratori di Ubi Banca. Lo comunica la banca. La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi in relazione ai reati di ostacolo all'autorità di vigilanza e illecita influenza sull'assemblea.La banca "ribadisce la correttezza del proprio operato e confida che in tutte le sedi giudiziarie potrà essere confermato l’avvenuto rispetto delle norme di legge e delle regole organizzative, come già chiaramente dimostrato dalla sentenza del 19 giugno scorso della Corte d’Appello di Brescia che ha riconosciuto la correttezza di Ubi Banca e dei suoi esponenti nei rapporti con le autorità di vigilanza e con il mercato".