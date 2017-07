UBI BANCA: UILCA, NO A IPOTESI ESTERNALIZZAZIONE PER 1.300 DIPENDENTI

6 luglio 2017- 16:52

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Ferma contrarietà della Uilca al ricorso delle esternalizzazioni per 1.300 dipendenti di Ubi banca. Secondo quanto riportato dal sindacato, nel primo incontro avvenuto oggi con i vertici dell'azienda sulle ricadute del piano industriale, ci sarebbe il problema di trovare soluzioni, nell'ambito delle 3mila uscite dal gruppo, per circa 1.300 lavoratori."Questa situazione si determina per una impostazione definita dall'azienda e approvata da Bce che ci trova in disaccordo, perché presuppone l'obbligo di ridurre l'occupazione", spiega la Uilca. "Abbiamo espresso - dice il comunicato - ferma contrarietà al ricorso delle esternalizzazioni, che Ubi continua a ipotizzare, ribadendo che si dovranno individuare le soluzioni socialmente sostenibili utilizzate di consueto nel settore e nello stesso gruppo Ubi, nonchè previste dalle intese nazionali". L'auspicio è che si sviluppi "un confronto costruttivo e responsabile, in cui l'azienda non smentisca una tradizione di relazioni sindacali corrette e trasparenti", sottolineano Fulvio Furlan, segretario nazionale Uilca e Claudia Dabbene, segretaria responsabile Uilca Gruppo Ubi.