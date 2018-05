3 maggio 2018- 11:50 Ubs: presenterà conti in dollari e non più in franchi

Roma, 3 mag. (AdnKronos/ats) - Ubs presenterà in futuro i suoi conti in dollari, invece che in franchi: lo ha annunciato il presidente della direzione Sergio Ermotti nell'assemblea generale in corso a Basilea. L'istituto aveva già scritto nel rapporto d'esercizio 2017 che stava valutando un cambiamento in tal senso. Ora è stato deciso di passare all'azione nel corso di quest'anno.Secondo Ermotti, la misura si giustifica con il forte orientamento dell'attività verso il dollaro: il 60% dei ricavi è generato della moneta americana, mentre la gran parte dei costi è contabilizzata in altre valute. Se la banca fosse passata al dollaro già nel 2017 l'utile ante imposte sarebbe cresciuto del 24% rispetto all'anno prima, contro il +17% in franchi, ha sottolineato il manager.