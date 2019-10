22 ottobre 2019- 13:26 Ucapital24 presenta comunicazione di pre-ammissione a Borsa italiana

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - UCapital24 ha presentato oggi la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana. UCapital24, si legge in una nota, ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un App mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istutituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario. La piattaforma www.ucapital24.com, già online con oltre 45 mila utenti iscritti a livello mondiale, rappresenta un marketplace per l’interscambio di informazioni, aggregando domanda e offerta di servizi destinati agli operatori del settore economico e finanziario. L’elevato livello tecnologico e qualitativo degli strumenti è garantito da algoritmi proprietari sviluppati internamente e da partnership con alcuni operatori di rilievo internazionale, tra i quali, ad esempio, Morningstar, Autochartist, DX Feed.L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di euro nonché la conversione al prezzo di IPO di crediti nei confronti della società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2,0 milioni di euro attraverso un aumento di capitale riservato, per un totale di 4,2 milioni di euro. Il collocamento privato per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati. La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del predetto Collocamento Privato. Il prezzo atteso delle azioni della Società è pari a 4 Euro per azione, equivalenti ad una capitalizzazione della Società pari a Euro 11,5 milioni post-money. L’inizio delle negoziazioni sul Aim Italia è previsto nel corso del mese di novembre 2019. Con UCapital24, commenta il fondatore e ad, Gianmaria Feleppa, "nasce un nuovo ecosistema digitale che rappresenta un’opportunità per tutti gli operatori sia privati sia istituzionali. UCapital24 è il primo social network professionale fintech che dà un accesso diretto ai mercati finanziari sfruttando tutte le potenzialità dell’artificial intelligence". UCapital24 è partecipata all’85% da UCapital Ltd, al 12,5% da Vetrya S.p.A. e al 2,5% da 4Media S.r.l.. UCapital24 è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nomad e Global Coordinator, Ambromobiliare nel ruolo di advisor finanziario, Nctm Studio Legale come advisor legale. BDO Italia S.p.A. è la società di revisione con il team di Advisory analista del piano. Lo Studio Mazzocchi&Associati è l’advisor fiscale.