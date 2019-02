8 febbraio 2019- 18:07 Ucina a Connext con sei aziende associate

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Si è conclusa oggi al MiCo di Milano, Connext 2019, il primo evento nazionale di partenariato industriale organizzato da Confindustria. Una due giorni di lavoro che si è concentrata sulle opportunità di business e di crescita per il sistema produttivo con 500 espositori in rappresentanza di grandi nomi, piccole e medie eccellenze. Il risultato di Connext 2019 si è concretizzato in oltre 1700 incontri B2B. Quattro i grandi temi che hanno dato vita ai numerosi workshop che si sono susseguiti nel corso delle due giornate dell’evento: “la persona al centro del progresso”, “la fabbrica intelligente”, “il territorio e lo sviluppo sostenibile” e “le aree metropolitane motore dello sviluppo”.Veleria San Giorgio, F.lli Razeto & Casareto, Mangusta Yachts, ZAR Formenti, Cantieri Capelli e la nuova associata Interconsult Spa, le aziende che insieme a Ucina Confindustria Nautica hanno partecipato a Connext 2019 apprezzando particolarmente il supporto ricevuto dall’Associazione. “Connext ha rappresentato un importante momento di confronto e di scambio di competenze trasversali all’interno del sistema Confindustria. Non un evento istituzionale, bensì una piattaforma ideale per connettere le imprese, un luogo dove trovare opportunità di business e di crescita del sistema produttivo”, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di UCINA Confindustria Nautica. “Le aziende associate ad UCINA Confindustria Nautica sono state molto soddisfatte della loro partecipazione, considerandola di grande utilità per costruire e allargare la rete tra aziende, anche al di fuori della filiera della nautica da diporto. A Connext hanno potuto, infatti, tessere contatti trasversali propedeutici alla costruzione di partenariati utili allo sviluppo in ricerca, innovazione e sviluppo industriale. Di grande interesse la piattaforma virtuale Marketplace che consentirà alle aziende di rimanere connesse fino alla prossima edizione”. La manifestazione si è conclusa con una generale valutazione positiva delle aziende presenti a Connext 2019 e rispettando l’impegno espresso dal Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che nel discorso di apertura aveva dichiarato: “Siamo qui con la voglia di reagire perché se crescono le imprese, cresce il Paese. Vogliamo rappresentare un ponte tra le imprese e l’interesse del paese e Connext 2019, è la prima di numerose edizioni”.