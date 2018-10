19 ottobre 2018- 15:59 Ucina al Mets di Amsterdam

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - E' tutto pronto per il Mets di Amsterdam, il più significativo salone internazionale per gli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto, che dal 13 al 15 novembre si svolgerà ad Amsterdam. E, in questa cornice, Ucina Confindustria Nautica sarà presente con una collettiva di 70 aziende italiane, organizzata in collaborazione con Ice Agenzia, che esporranno ad Amsterdam i prodotti dell’eccellenza italiana sul mercato internazionale."L’industria della nautica da diporto italiana è la più rappresentata e qualificata al Mets di Amsterdam" commenta Andrea Razeto, Presidente dell'International Council of Marine Industry Associations (Icoma) e Vice Presidente Ucina Confindustria Nautica. Razeto quest’anno aprirà il tradizionale Breakfast Briefing della kermesse. "E’ un onore e un’emozione aprire il Metstrade in qualità di Presidente Icomia" scandisce. Razeto sottolinea inoltre che "la presidenza italiana ritorna dopo tanti anni a conferma del peso dell’industria nautica da diporto italiana e del ruolo di Ucina Confindustria Nautica nel panorama internazionale". Icomia, ricorda, "è partner del Rai Amsterdam e, in occasione del Breakfast Briefing, collabora nell’individuazione dei temi e delle personalità di spicco che ogni anno contribuiscono con i loro interventi ad inquadrare i trend economici e tecnici del settore". "Quest’anno la presentazione del Breakfast Briefing sarà affidata a Hervé Gastinel, Chief Executive Officer di Beneteau Group" anticipa il Vice Presidente di Ucina Confindustria Nautica che ha un ruolo di primo piano all’interno di Icomia anche per quanto riguarda i numeri meeting tecnici che vi si svolgono. "La partecipazione di Ucina alle riunioni dei Working Group è assolutamente strategica per confrontarsi con i rappresentanti delle altre 36 Associazioni aderenti a Icomia" spiega Stefano Pagani Isnardi, Responsabile dell’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica.Dalla posizione di Chairman della Superyacht Division e Vice Chairman del Technical Committee e del nuovo Market Intelligence Team, inoltre, segnala Pagani, "ho il privilegio di avere una visione più estesa sui più recenti dossier per l’industria nautica internazionale, dovendo anche selezionare i temi più urgenti da approfondire durante le riunioni". Pagani anticipa quindi che "nell’ambito dei suddetti comitati, si discuterà quest’anno dell’evoluzione della normativa sui NOX per le unità oltre i 24 metri che ha visto la partecipazione dei principali cantieri europei, fra cui Monte Carlo Yacht, Sanlorenzo e Overmarine, a un apposito gruppo di ricerca per proporre all’Imo soluzioni tecniche compatibili con l’evoluzione tecnologica".Ucina prenderà inoltre parte al Grow Boating Committee, il forum per esaminare le campagne in corso dedicate alla crescita di imbarcazioni da diporto a livello globale, all’Environment Committee, all’ Ifbso-Icomia Boat Shows Working Group, e alla riunione plenaria dell’Icomia Combined Meeting. Il ruolo da protagonista dell’industria nautica da diporto italiana è confermato dalla presenza di molti prodotti Made in Italy tra le nomination del Dame Design Award, il prestigioso riconoscimento per il migliore prodotto di design che viene consegnato nell’ambito del Breakfast Briefing.Tra i nominati, molti i prodotti Made in Italy: BWS motorized furling unit for bowsprit di Bamar, per la categoria Deck equipment, sails and rigging; Netto di Palagi Marine Lights S.r.l., per la categoria Interior equipment, furnishings, materials and electrical fittings used in cabins; MC2 X 7k di Quick S.p.A., Watermaker Zen di Schenker Italia S.r.l. e CARBON FIBER MR.SLIM24i di Termodinamica Ltd, per la categoria Machinery, propulsion, mechanical and electrical systems and fittings; FLYING CARPET di Termomeccanica Eolo, per la categoria Deck equipment, sails and rigging; SPIDER SHOES TOTAL GRIP e SPIDER SHOES 4D di U-SAIL per la categoria Clothing and crew accessories; Electronic Switch 8in 7out 3M di Vimar SpA e DRW180A di Vitrifrigo srl, per la categoria Interior equipment, furnishings, materials and electrical fittings used in cabins.