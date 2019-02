25 febbraio 2019- 17:32 Ucina e Ice con le aziende al Dubai Boat Show

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Si terrà da martedì 26 febbraio a sabato 2 marzo prossimo presso il Dubai Canal, Jumeirah, l'edizione 2019 del Dubai International Boat Show. Un importante appuntamento per il commercio e l’industria nautica nel Medio Oriente che nell’edizione del 2018, ha registrato circa 27.000 visitatori e 845 imprese espositrici da 61 paesi del mondo. Nell’ambito del Piano di promozione internazionale del Made in Italy e del Salone Nautico (Genova, 19-24 settembre 2019) sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e reso operativo da Ice Agenzia, Ucina Confindustria Nautica sarà presente a Dubai con uno stand istituzionale e una collettiva di aziende italiane.“In occasione di manifestazioni come il Salone Nautico a Genova o, all’estero, di fiere di qualità in mercati di interesse per il nostro settore, come in questo caso Dubai, le imprese hanno l’occasione irripetibile di fare networking, entrare in contatto con nuovi mercati e, nel confronto con altre realtà, sviluppare strategie per migliorare la propria brand identity -dichiara Marina Stella, Direttore Generale di Ucina Confindustria Nautica-. In questo ambito, il ruolo di supporto alle aziende svolto dall’Associazione di categoria all’estero è fondamentale per consentire a tutti di poter partecipare in un contesto organizzato e di qualità”.Hanno aderito alla formula della collettiva: Ascom Spa, Boat Lift, Boero Yachtcoatings, Vapsint Gas Springs And Dampers, Fratelli Zucchini - Sealants And Adhesives, G.F.N. Marine Equipment, Ingemar, Marinedi, Pmp, Luwury Wood Italy, Imet Wave Marine, Creazioni Nautiche By Valeo.“Il mercato degli Emirati Arabi Uniti, è in continua crescita e il Dubai International Boat Show svolge un ruolo importante per la promozione della nautica da diporto nell’area del Golfo, caratterizzata per l’alto potere di acquisto -ha detto Carla Demaria, Presidente UCINA Confindustria Nautica-. Nel 2017, le esportazioni di “imbarcazioni da diporto e sportive” dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti, hanno registrato un valore di circa 24 milioni di euro e secondo i dati Istat provvisori aggiornati a novembre, nel 2018 hanno raggiunto i 36 milioni di euro registrando una crescita di oltre il 50%. Nel segmento dei superyacht ( > 24 metri), gli Emirati Arabi Uniti sono al 9° posto nella classifica mondiale dei Paesi per ordini nel 2018, dopo la Cina e prima del Brasile” (fonte: Global Order Book 2018).L’attività congiunta di ICE Agenzia e UCINA Confindustria Nautica proseguirà, nel mese di aprile, con la partecipazione al Singapore Yacht Show in programma dall’11 al 14 aprile 2019.