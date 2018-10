24 ottobre 2018- 18:33 Ucraina: Conte, Italia vuol persuadere Ue a dialogo con Russia

Mosca, 24 ott. (AdnKronos) - "L'Italia ritiene proficuo persuadere tutti i partner europei a muoversi in una medesima direzione, quindi ci riserviamo fino all'ultimo di fare qualsiasi valutazione" circa un eventuale potere di veto sulle sanzioni dell'Ue alla Russia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin."Ma è sicuro -ha aggiunto il premier- che la nostra partnership non è in discussione, ma l'Italia è ancora più ambiziosa, perchè vorrebbe persuadere tutti gli altri partner che il dialogo sia la soluzione migliore per trovare una soluzione".