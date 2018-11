30 novembre 2018- 20:03 Ucraina: Conte, non servono nuove crisi ma da Mosca serve segnale

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - "Penso e spero che Kiev e Mosca ne possano venire fuori, non abbiamo bisogno di ulteriori crisi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Buenos Aires per il G20. "Spero - ha aggiunto il premier - che i marinai ucraini possano essere rilasciati. L'Italia non cambia posizione da un momento all'altro, ma c'è la necessità di qualche segnale e di qualche chiarimento da parte della Russia".