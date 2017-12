UCRAINA: SCILIPOTI ISGRò, NATO FAVORISCA DIALOGO USA-RUSSIA

23 dicembre 2017- 16:23

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Apprendiamo con preoccupazione, da fonti di stampa, la presunta decisione dell’amministrazione americana di inviare armi letali all’esercito ucraino per combattere i ribelli sostenuti dalla Russia. Questa decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, se corrispondesse alla realtà, potrebbe portare ad un’escalation nella regione del Donbass e a una guerra per procura tra la Casa Bianca e il Cremlino". Lo afferma il senatore di Forza Italia Domenico Scilipoti Isgrò, membro della commisisone Nato-Ucraina."L’Alleanza atlantica -aggiunge- favorisca il dialogo tra le due superpotenze, affinchè non vengano messi in pericolo ulteriormente gli equilibri strategici europei e mondiali, garantendo così la pace in particolare nel Vecchio continente”.