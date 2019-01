18 gennaio 2019- 18:52 Udc: Cesa, oggi rischio ritorno nazionalismi

Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "C'è il rischio di un innalzamento del livello di scontro tra gli Stati come effetto collaterale del ritorno dei nazionalismi". Lo ha detto Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, inaugurando, a Palermo, in occasione dei 100 anni dall'appello di Don Sturzo, la Scuola di formazione politica del partito, promossa dal deputato regionale Vincenzo Figuccia. "Cento anni fa don Sturzo lanciava il suo appello ai 'Liberi e forti': era un appello a farsi carico delle sorti di un'Italia uscita dalla prima guerra mondiale, stremata, impoverita e con un futuro pieno di incertezze - ha aggiunto - Una delle tante conferme della lungimiranza di Don Sturzo la si può rintracciare nel grande rilievo, nel suo appello, alla politica estera, alla necessità di trovare uno spazio sovranazionale per unire popoli e nazioni".