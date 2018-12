30 dicembre 2018- 14:16 Ue: 26% imprese usano servizi 'cloud computing', in Italia il 22,5% (2)

(AdnKronos) - Le imprese europee di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 dipendenti), rileva l'istituto di statistica europeo in un report diffuso nei giorni scorsi, sono i maggiori utilizzatori dei servizi di 'cloud computing': ne fanno uso il 56% contro il 23% delle imprese che occupano tra i 10 e i 49 dipendenti. Tra il 2014 e il 2018 il più forte aumento dell'uso del 'cloud computing' è stato registrato nelle aziende di grandi dimensioni (+21 punti percentuali) rispetto a quelle media (+12 punti) e a quelle piccole (+6 punti).Nel 2018 le aziende ricorrono al 'cloud computing' soprattutto per i servizi mail (69% delle imprese usano il cloud) ma anche per quanto riguarda i stoccaggi di file sotto forma elettronica (68%). Solo il 23% delle imprese hanno acquistato una quantità maggiore di potenza di calcolo per fare funzionare i propri software.