4 gennaio 2019- 11:21 Ue: a dicembre inflazione frena all'1,6% in area euro

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - L'inflazione tendenziale nell'area dell'euro rallenta all'1,6% a dicembre dall'1,9% di novembre. Lo rende noto l'Eurostat in un comunicato che oggi ha diffuso la sua stima flash. I prezzi dell'energia, a livello annuale, a dicembre registrano una crescita del 5,5% (contro +9,1% a novembre) mentre i prezzi degli alimentari, alcol e tabacco una progressione dell'1,8% contro +1,9% a novembre. I prezzi dei servizi sono stabili a +1,3% come a novembre mentre i beni non energetici sono in crescita dello 0,4%, stabile rispetto al mese di novembre.