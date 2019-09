19 settembre 2019- 20:40 Ue: al via progetto congiunto franco-tedesco di stoccaggio dati sensibili

Parigi, 19 set. (AdnKronos) - Al via un progetto come franco-tedesco di stoccaggio sicuro dei dati sensibili. Ad annunciarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire in occasione di un incontro con il suo omologo tedesco, Peter Altmaier a Parigi. "Abbiamo deciso di prendere un'iniziativa concreta sull'Intelligenza artificiale con la Germania. Abbiamo deciso di lanciare un progetto comune di stoccaggio sicuro dei dati sensibili", sottolinea Le Maire nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro. La Francia, rileva il ministro francese, "sta già lavorando da mesi con aziende private come Ovh, Thales, Dassault Systèmes e Atos sul tema di stoccaggio dei dati sensibili. Ora lavoreranno con aziende tedesche perché questo progetto sia un progetto franco-tedesco. E' una realizzazione molto concreta e importante per i nostri due Paesi".