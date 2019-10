3 ottobre 2019- 16:29 Ue: Amendola, 'con Gentiloni credibilità e passione in Europa'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Un plauso (e un grande abbraccio) a Paolo Gentiloni che ha superato con larghissimo consenso l’audizione in commissione. Crescita e coesione sociale per l’Ue, credibilità e passione per una nuova Europa". Lo scrive il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Enzo Amendola, su twitter.