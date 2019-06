7 giugno 2019- 18:15 Ue: Bartolo, 'Salvini prende voti e scappa, per la sesta volta diserta vertice'

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Prende i voti e scappa. E' un copione già letto quello che il ministro dell'Interno continua a recitare. Ha fatto così anche oggi, dopo tanti proclami tradotti in hashtag da dare in pasto alla rete, disertando per la sesta volta il vertice Ue dei ministri degli interni, a Lussemburgo, per discutere anche di politiche migratorie". Lo scrive sui social l'europarlamentare del Pd Pietro Bartolo. "Lo ha fatto soprattutto - continua - in campagna elettorale, candidandosi nei cinque collegi, pur sapendo che la carica tanto di ministro, quanto di senatore, fosse incompatibile con quella di europarlamentare. Ci fa sapere, adesso, Salvini, se intende andare a Bruxelles a fare il deputato europeo, dimettendosi da ministro e da senatore? Perché ha chiesto un così vasto plebiscito ai suoi elettori? Ci dica, Salvini, se li ha illusi per prendere i voti e scappare".