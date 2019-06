30 giugno 2019- 11:16 Ue: Bernini (Fi), 'il governo sovranista ha retrocesso l’Italia'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - “I nodi arrivano al pettine: dopo essere diventata il fanalino di coda d’Europa per crescita dell’economia, il governo italiano dovrà assistere inerte alla partita delle nomine dei vertici comunitari, essendo i due partiti di maggioranza confinati all’opposizioni in gruppi del tutto ininfluenti". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Una retrocessione di fatto, insomma - incalza l'azzurra - da Paese fondatore a semplice comprimario. E’ davvero il colmo: per un governo sovranista, si tratta non di una sconfitta, ma di un’autentica disfatta”.