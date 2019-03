13 marzo 2019- 20:09 Ue: Borghi, 'finora a trazione tedesca, no uscita ma non superare limite'

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - "Questa Europa che finora non ci ha visto protagonisti, è un’Europa a trazione tedesca. E la Germania è un nostro competitor nel mercato globale. Per questo credo che ci vorrebbe meno Europa". Ad affermarlo è l'esponente della Lega, Claudio Borghi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7."Non abbiamo intenzione di uscire dall’Unione europea, non è nel contratto di governo né nei documenti della Lega dell’anti-euro. Ma - sottolinea- bisogna sempre valutare il limite da non superare: se in futuro ci dovessero chiedere cose molto pesanti come una patrimoniale, ad esempio, perché dovremmo rimanere in Europa?".