9 ottobre 2019- 16:41 Ue: Brexit e migranti, Conte e ministri da Mattarella in vista di Consiglio/Adnkronos

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Sarà un Consiglio europeo con un ordine del giorno particolarmente nutrito quello in programma i prossimi 17 e 18 ottobre a Bruxelles, con un elenco di questioni al centro del tradizionale pranzo di lavoro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri degli Esteri, Luigi Di Maio; dell'Interno, Luciana Lamorgese; della Difesa, Lorenzo Guerini; delle Politiche comunitarie, Vincenzo Amendola; dell'Ambiente, Sergio Costa e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.Sul tavolo la questione della Brexit, ancora una volta ad uno snodo decisivo per capire se si arriverà ad un no deal o se invece ci sarà la possibilità di un'ulteriore proroga per cercare un accordo tra Ue e Gran Bretagna. Altro tema al centro dell'attenzione la vicenda legata alle trivellazioni effettuate dalla Turchia in un'area marina appartenente a Cipro, divenuto ancora più delicato visto che ad essere interessata è ora anche una zona concessa ad Eni e Total.Inevitabile naturalmente un approfondimento dell'argomento immigrazione, dopo il tentativo di dialogo avviato a La Valletta nelle settimane scorse dai ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania, Malta e Finlandia, per cercare di arrivare ad un accordo che coinvolga il più ampio numero di Paesi Ue per disciplinare la scelta dei porti di approdo, l'accoglienza, la redistribuzione dei migranti e la disciplina dei rimpatri.