10 settembre 2019- 13:43 Ue: Cairo, 'con Gentiloni Italia può avere voce in capitolo'

Milano, 10 set. (AdnKronos) - Il presidente e amministratore delegato di Rcs, Urbano Cairo, saluta con favore la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario agli Affari Economici in Europa. "Mi sembra un bene, è una direzione prestigiosa, molto importante: l’Italia può avere voce in capitolo in un argomento fondamentale e quindi mi sembra una buona cosa", afferma a margine della presentazione del Festival dello sport.