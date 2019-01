10 gennaio 2019- 16:23 Ue: Calenda a Taverna 'scialla', scontro via twitter in romanesco

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Scontro via twitter in romanesco tra Carlo Calenda e Paola Taverna. All'origine dello scambio, la replica dell'ex-ministro a un follower che si lamentava del fatto che la politica economica dell'Italia è decisa da "organi sovranazionali composti da burocrati stranieri". Ribatte Calenda: "La politica economica è decisa dal tuo Stato. Nessuno la può coartare. Possiamo uscire dall’Euro, dall’Europa e farci saltare per aria. Non possiamo chiedere a un pensionato norvegese di pagare per le tue cazz... O meglio, possiamo farlo senza grandi speranze". La risposta di Calenda viene notata da Taverna che interviene così: "Perla di Calenda. Qualcuno gli dica che la Norvegia non fa parte dell'Ue e non adotta l'euro". A stretto giro la controreplica dell'ex ministro alla vicepresidente del Senato: "Paolina, scusa, errore mio, sono stato troppo criptico (=oscuro/complesso). Il pensionato norvegese è esempio di risparmiatore internazionale che compra debito pubblico. Appartenenza a euro non (nun) c’entra - prosegue usando un'espressione del dialetto romano -. Traduco: cor ca.. che te compra er debito. Scialla".