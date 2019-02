18 febbraio 2019- 21:01 Ue: Calenda, 'non mi piace Europa di Visegrand e di Aquisgrana'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - “A me non piace l’Europa di Visegrad, che ci ruba tutti gli investimenti industriali, ma non piace allo stesso modo l’Europa di Aquisgrana, cioè l’Europa fatta da Francia e Germania. L’Europa dei tanti Paesi, nella dimensione sovranista, penalizza l’Italia, l’Europa delle istituzioni europee no”. Così a “Il Confine” su Sky Tg24 Carlo Calenda.