14 febbraio 2019- 11:05 Ue: Calenda, 'Verhofstadt non può insultare premier Paese fondatore'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Non accetto attacchi alla dignità del mio Paese, come quelli che sono piovuti dal capogruppo dell'Alde, il liberale belga Guy Verhofstadt. Se sei in una sede istituzionale come l'Europarlamento non puoi permetterti di insultare il presidente del Consiglio di uno dei Paesi fondatori dell'Europa. L'Italia merita rispetto indipendentemente da chi pro tempore guida l'esecutivo e da chi ne fa parte". Lo afferma Carlo Calenda in un'intervista a 'Il Messaggero'.