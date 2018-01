UE: CARBONE (PD), CON BRUNETTA SPREAD A 600 PUNTI ED ECONOMIA IN CADUTA LIBERA

16 gennaio 2018- 13:39

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Brunetta parla di deficit e di irresponsabilità. Lui si che se ne intende. Il consigliere di mister Spread Berlusconi ci può illuminare su come hanno portato lo spread a quasi 600 punti e l'economia in caduta libera. Pure la calata della Troika abbiamo rischiato per la loro incapacità". Lo afferma Ernesto Carbone, deputato e responsabile Sviluppo economico del Pd.