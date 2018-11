6 novembre 2018- 21:26 Ue: Caretta, per valori sovranismo oggi grande giorno

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Oggi è un grande giorno per chi ha a cuore i valori del sovranismo. Nasce a Bruxelles l’alleanza tra Fratelli d’Italia e il gruppo dei Conservatori. Da sempre sosteniamo che il gruppo di Visegrad è il modello a cui ci ispiriamo nella gestione dei rapporti con l’Europa dato che pone al centro della propria azione la difesa dei propri confini, della propria identità cristiana, della famiglia e di tutti quei valori costituenti del nostro essere europei". E’ quanto dichiara Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia."Le prossime elezioni europee del 26 maggio rappresentano un’occasione fondamentale per dare inizio a quel cambiamento di cui Fratelli d’Italia vuole essere protagonista e per il quale in Italia e in Europa i popolari e i sovranisti si stanno impegnando da tempo. Vogliamo aprirci a nuovi orizzonti nei quali auspichiamo anche ci siano i presupposti per un’alleanza con la Lega e con tutti i soggetti politici che orbitano nel centrodestra. Questa alleanza rappresenta un passo fondamentale nell’affermazione di quei principi sovranisti che riteniamo fondamentali e che intendiamo difendere dagli assalti dei burocrati e dei tecnocrati che stanno minando le fondamenta della coesione delle nazioni europee", conclude.