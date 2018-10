4 ottobre 2018- 15:43 Ue: Castaldo (M5S), Moscovici non si candida perché teme giudizio cittadini

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Egregio commissario Pierre Moscovici è davvero un peccato che abbia deciso di non candidarsi: ci saremmo confrontati con piacere con Lei sul vero cambiamento che i cittadini chiedono all’Ue. Per caso ha paura del loro giudizio sul vostro operato e sulle sue parole? Ne ha ben donde...". Così Flavio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo eletto nelle file del M5S, in un tweet diretto a Moscovici.