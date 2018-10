9 ottobre 2018- 16:29 Ue: Ciambetti, Regione Veneto avanti nell'economia circolare (3)

(AdnKronos) - “Il messaggio che vogliamo ribadire in momenti di confronto come questo è la necessità di Istituzioni a Chilometri zero, giusto per fare un parallelo con l’agricoltura moderna, ecosostenibile ha proseguito il Presidente Ciambetti-. La Legge Regionale per il Veneto di cui sono promotore vuole introdurre e sostenere l’Economia circolare, una Economia a quattro R motrici: R come Riduzione degli sprechi, R come Riuso di beni e prodotti, R come Riciclo degli scarti, ma soprattutto R come Responsabilità di produttori e consumatori. Un obiettivo arduo ma raggiungibile se le distanze tra istituzioni e cittadini vengono ridotte sensibilmente. E questo -ha concluso Ciambetti- si può concretizzare potenziando una grande arma dell’Unione: l’Autonomia dei Territori”. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, Raffaele Cattaneo della Regione Lombardia, Peter Kaiser della Regione della Carinzia, Christos Pappous della Municipalità greca di Fyli, Manuela Bora della Regione delle Marche, Pierpaolo Roberti della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia.