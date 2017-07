UE: CIAMBETTI (VENETO), è OBSOLETA E DEVE RIFONDARSI PARTENDO DALLE REGIONI (2)

25 luglio 2017- 17:44

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Io penso che le Alpi debbano essere una cerniera e non una barriera che divide l’Europa. A maggior ragione ciò vale pensando alle prospettive che vanno aprendosi con il grande progetto cinese della Via della Seta che vede il Veneto, Regione cerniera tra Mediterraneo e Centro Europa, approdo di rotte strategiche”, ha sottolineato Ciambetti che ha poi proseguito: “Non possiamo dire che, sul piano economico, rigore e virtù tedesche imposte a tutti siano un danno: il buon governo nasce dalla gestione oculata delle risorse con l’abbattimento di clientele, assistenzialismo improduttivo, bonus e prebende elettorali". "Ma dobbiamo anche ribadire la centralità del welfare state che è stato una grande conquista per tutti e che non possiamo far naufragare. L’Europa deve trovare una nuova impostazione e logica: deve imparare ad essere protagonista corale di una propria politica autonoma basata sulle Regioni e sui Popoli e non sui governi nazionali che non sono più in grado di dare risposte ai cittadini”, ha spiegato.Sul fronte delle tensioni nell’Europa orientale Ciambetti ha notato che “anche in questo scenario l’Ue deve trovare una propria identità: troppe volte abbiamo avuto l’impressione che la frettolosa apertura ai paesi dell’est un tempo nella sfera sovietica e troppe mosse azzardate, vissute dalla Russia come provocazioni, siano state dettate non dall’Unione ma da chi voleva creare scenari ad alto rischio. Le sanzioni contro Mosca fanno il gioco europeo? Siamo in molti a pensare di no. Lo scenario orientale, e ne ha tutte le possibilità, deve trasformarsi da pericolo a opportunità”.