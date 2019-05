20 maggio 2019- 18:03 Ue: Cnel, Italia danneggiata da austerity, golden rule è priorità (2)

(AdnKronos) - "E’ prioritario introdurre la golden rule, consentendo lo scomputo dal calcolo del deficit della spesa per investimenti per l’innovazione delle infrastrutture materiali e immateriali dei Paesi. Contestualmente, è necessaria la revisione e l’armonizzazione dell’intero sistema fiscale dell’Unione a partire dalla cancellazione del fiscal compact. La riforma dell’attuale sistema fiscale è condizione indispensabile per contrastare il dumping fiscale e correggere le gravi distorsioni attuali a cominciare da quelle che riguardano il rapporto con i big player dell’economia digitale", si legge nel documento."Serve un Social Compact dell’Ue. Un patto sociale per i bisogni delle persone da sviluppare su 4 linee: contrasto a povertà e disoccupazione e politiche retributive e di istruzione", ha detto il presidente Cnel, Tiziano Treu durante i lavori - a cui hanno partecipato anche il vicepresidente Cnel Elio Catania e il costituzionalista Francesco Clementi - moderati dal vicedirettore Ansa Stefano PolliPer Jahier, "le grandi trasformazioni generano paure. L’Agenda2030 deve diventare la strategia dell’Ue per i prossimi 10 anni, perché è un’agenda win-win per tutti, meno che per gli speculatori e i commercianti d’armi".