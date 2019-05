30 maggio 2019- 14:25 Ue: Confapi Padova, una 'letterina' che rischia di costare caro alle imprese venete (3)

(AdnKronos) - "Ancora non sappiamo quali ripercussioni politiche avranno i risultati delle recenti elezioni europee sul governo Conte, ma, in ogni caso, se questo o un altro governo proseguisse per la strada seguita sin qui, il rischio sarebbe quello di una spirale di crescita del rapporto debito/Pil, di un ulteriore inasprimento dello spread e di contrazioni ulteriore del credito, con prospettive nefaste per tutti. E questo rischia di accadere perché la politica economica del governo sino a oggi non ha incontrato assolutamente le esigenze del settore produttivo. Stiamo parlando di provvedimenti come il Reddito di cittadinanza e Quota 100 mirati essenzialmente a mantenere degli equilibri politici e a tentare di rispettare le promesse fatte in campagna elettorale", stigmatizza Valerio."Promesse che, l’abbiamo ribadito più volte, erano assolutamente esagerate e irrealizzabili. Non sappiamo ancora se la linea cambierà ma certo è che questo Governo, che sulla carta vuole difendere i più deboli, in realtà ha sin qui indebolito proprio le fasce sociali più in difficoltà, perché con l’aumento dello spread cresce il costo del denaro e ne diminuisce la disponibilità. Il cambio di passo non è solo urgente, ma necessario. Ne va del bene dell’Italia", conclude.