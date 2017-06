UE: CONFINDUSTRIA E REGIONI, LAVORARE CON GOVERNO SU FUTURO POLITICA COESIONE

7 giugno 2017- 17:35

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Il futuro delle politiche di coesione in vista dell’apertura del negoziato sul bilancio europeo dopo il 2020. E' questo l'argomento che è stato al centro del dibattito in occasione dell'intervento del presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini alla riunione del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria presieduto dal Presidente Stefan Pan e da Natale Mazzuca, Presidente del Comitato per la Coesione territoriale. Confindustria e Conferenza delle Regioni hanno condiviso l’esigenza di fare sistema nei confronti delle Istituzioni europee, per sostenere una politica che considerano strategica per la competitività delle imprese e dei territori, soprattutto su temi come l’innovazione, l’occupazione e il capitale umano. L’idea comune è di proporre al Governo la costruzione di una proposta condivisa sul futuro delle politiche regionali e di coesione territoriale, in una cabina di regia aperta alle parti sociali. "Non possiamo giocare in difesa - spiega Stefan Pan, Vice Presidente di Confindustria- dobbiamo avere la capacità di fare proposte in grado di affrontare le criticità che la politica di coesione ha incontrato finora, promuovendone una robusta semplificazione che la renda sempre più fruibile e vicina alle imprese". Le Regioni, come mostrano i dati 2007-2013, hanno migliorato la loro capacità di spesa, sostiene Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni, "devono ora attrezzarsi per consolidare i risultati ottenuti: l’autorevolezza del nostro Paese nel negoziato dipenderà, infatti, sia da quanto sapremo essere efficaci ed efficienti nell’utilizzo dei fondi attualmente a disposizione, sia dalla capacità del Paese di fare squadra".