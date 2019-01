31 gennaio 2019- 13:07 Ue: Confindustria-BusinessEurope, serve Rinascimento europeo

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Costruire un nuovo Rinascimento europeo per una Europa forte e coesa". Così Pierre Gattaz, presidente di BusinessEurope che riunisce le Confindustrie europee sintetizza il manifesto che le impresesi apprestano a formalizzare in vista delle elezioni europee di maggio. Un documento al momento solo abbozzato e che sarà presentato nella sua stesura definitiva solo a maggio dopo aver ottenuto l’ok di tutte e 35 le strutture industriali della federazione. “Gli europei devono definire un sogno e una visione ed essere fieri di appartenere ad un continente unito, in pace da 70 anni, con un elevato benessere, una forte equità, un’alta qualità della vita, una forte tradizione culturale”., ha spiegato Gattaz nel corso di una conferenza stampa in Confindustria. “ Gli imprenditori europei ritengono il mercato unico europeo il gioiello della corona sono tutti decisamente a favore del mercato unico; sostengono l’euro “al 100%; considerano all’87% la politica commerciale europea importante o molto importante e sono molto preoccupate delle tendenze nazionaliste”, ha proseguoto spiegando come l’ambizione al 2030 sia quella di avere“un’Ue forte e unita, coesa dal punto di vista sociale, capace di stabilire l’agenda per il mondo, leader nell’innovazione, nella tecnologia, nella sostenibilità”. Un’ambizione che vuole abbracciare un vasto piano di riforme. “Basta con l’euroscetticismo e l’europessimismo”, ha concluso sollecitando i paesi a fare dell’Europa una “grande potenza economica, un grande soggetto politico e una visione non sui muri ma sui ponti”, cominciando a guardare all’Africa.