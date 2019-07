3 luglio 2019- 14:39 Ue: congratulazioni e auguri da Mattarella a Sassoli

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "A nome degli italiani tutti e mio personale desidero porgerle le più vive congratulazioni per la sua elezione alla presidenza del Parlamento Europeo e sentiti auguri di pieno successo nello svolgimento del suo importantissimo incarico". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a David Sassoli."L’alta responsabilità che le è stata affidata dai parlamentari dei Paesi dell’Unione -aggiunge il Capo dello Stato- rappresenta una testimonianza dell’ampia fiducia riposta nella sua persona e un riconoscimento al suo costante e proficuo impegno nelle istituzioni europee. In questo spirito, le rinnovo i più sinceri e calorosi auguri di buon lavoro".