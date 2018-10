16 ottobre 2018- 09:54 Ue: Conte, cittadini attendono risposte e soluzioni concrete

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Il Consiglio europeo arriva in un momento in cui, anche rispetto a quello di giugno, appare ancora più evidente l'aspettativa dei cittadini di ricevere risposte e soluzioni concrete". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.