16 ottobre 2019- 10:40 **Ue: Conte, 'da Turchia a Brexit l'Italia intende fare sua parte'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il futuro che intendiamo assicurare al nostro continente caratterizza i temi in agenda in questo Consiglio Europeo: dalla discussione sulla Turchia a Brexit, dal Quadro Finanziario Pluriennale all’Allargamento, fino ai cambiamenti climatici. Su questi temi l’Italia intende fare la sua parte, affinché l’Europa agisca con piena coesione ed assuma - anche nel medio-lungo termine - decisioni efficaci e sostenibili". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre."Reputo essenziale che si lavori, a maggior ragione in questa fase che prelude all’entrata in carica dei nuovi vertici istituzionali europei, con spirito costruttivo e unitario", ha sottolineato ancora il premier.