16 luglio 2019- 13:06 **Ue: Conte, 'ho apprezzato discorso di von der Leyen'**

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Ho apprezzato il discorso della candidata Presidente della Commissione von der Leyen. I temi economici, sociali, ambientali evocati così come la lotta ai traffici illeciti lasciano sperare in una Europa finalmente più capace di avere cura del suo futuro e dei bisogni dei cittadini". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.