16 ottobre 2018- 10:20 Ue: Conte, immutato impegno Italia per Unione economica e bancaria

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "L'impegno dell'Italia per l'Unione economica e bancaria resta immutato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo.