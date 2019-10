15 ottobre 2019- 17:08 Ue: Conte, Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione (2)

(Adnkronos) - I negoziati, per Conte, sono lo "strumento migliore per garantire lo sviluppo dell'Albania e per l'interesse dell'Italia e dell'Ue", rimarcando come "all'Albania vengono chieste riforme coraggiose", come sulla giustizia, ma "è comprensibile che ci sia un percorso chiaro".