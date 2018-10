22 ottobre 2018- 13:21 Ue: Conte, nessuna possibilità di Italexit (2)

(AdnKronos) - "L'Italia non denuncia i trattati che ha sottoscritto - prosegue il premier - se dice che vuole sedersi al tavolo è evidente che non lo fa. L'Italia è paese fondatore dell'Europa, oggi secondo me Ue sta rischiando molto. E' facile dire è colpa dei populismi, ma è una spiegazione rischiosa perché vuol dire rinunciare a migliorare e a consentire al sogno europeo di proliferare". Per Conte, "sono anni che l'Europa langue. Il problema non lo risolviamo richiamando un trattato, questa è un'impostazione miope. Dobbiamo chiederci che possiamo fare".