19 giugno 2019- 09:58 Ue: Conte, nomine vertici diano segnale cambiamento a cittadini

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Nel Consiglio europeo alle porte "le nomine dei vertici sarà il tema centrale, su di esso è in corso in Europa un confronto ed è di fondamentale importanza che emerga da parte delle istituzioni europee un segnale circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento dei cittadini emersa dalle ultime elezioni europee". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera.