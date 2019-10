16 ottobre 2019- 10:39 **Ue: Conte, 'per governo pilastro, benessere italiani in perimetro Europa'**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il prossimo Consiglio Europeo ha una duplice valenza politica, in chiave europea ed italiana. È il primo Consiglio Europeo dopo la nomina dei vertici delle Istituzioni dell’Unione Europea e si svolge poche settimane prima dell’avvio del mandato della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e del nuovo Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Questo Consiglio Europeo è, inoltre, il primo al quale partecipo come presidente del consiglio di un nuovo governo, che vede nell’Europa un pilastro della collocazione internazionale dell’Italia e che è pronto ad impegnarsi affinché il nuovo ciclo europeo dia finalmente ai cittadini dell’Unione le risposte che da tempo attendono". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre."Come ho avuto modo di affermare in occasione del discorso per il voto di fiducia, è dentro il perimetro dell'Unione europea, e non fuori da esso, che si deve operare alla ricerca del benessere dei cittadini italiani, aggiornando e rivitalizzando un progetto che ha assicurato per decenni pace, prosperità, sempre maggiori opportunità per tutti, a partire dai più giovani", rimarca il presidente del Consiglio.