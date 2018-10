4 ottobre 2018- 15:13 Ue: Conte, rinvio a mittente accuse Moscovici

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Non commento neppure l'accusa di xenofobia, la respingo al mittente, non ci sono i presupposti rispetto al governo italiano". Così il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Assisi, risponde alle domande sulle dichiarazioni del commissario europeo Pierre Moscovici, che aveva definito il governo italiano xenofobo ed euroscettico. "Inviterei le istituzioni europee - dice il presidente del Consiglio - a considerare che se oggi abbiamo un problema in Europa è il distacco tra le istituzioni e le genti europee. Le istituzioni europee dovrebbero essere più populiste".