16 ottobre 2018- 10:18 **Ue: Conte, su strada giusta per portare cambiamento anche in Europa**

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "Chiedo il vostro pieno sostegno nella piena convinzione che questa indicata sia la strada giusta per portare anche in Europa quel cambiamento autentico che i cittadini ci chiedono e attendono". Così il premier Giuseppe Conte, concludendo in Aula al Senato le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre.