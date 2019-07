1 luglio 2019- 05:30 Ue: continuano bilaterali su nomine, parte secondo giro consultazioni

Bruxelles, 1 lug. (AdnKronos) - Continuano, mentre a Bruxelles sta albeggiando, le consultazioni in bilaterale del presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk con i capi di Stato e di governo dell'Ue per tentare di trovare un accordo sulle nomine dei vertici delle istituzioni comunitarie. Dopo un primo giro di consultazioni durato oltre cinque ore, l'ultima delle quali con la premier britannica Theresa May, Tusk ha ripreso le consultazioni per un secondo giro. I lavori del Consiglio Europeo, sospesi dalle 23 per consultazioni bilaterali, si protraggono ininterrottamente dalle 18 di ieri.