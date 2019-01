8 gennaio 2019- 15:21 Ue: Cuffaro, 'non serve fronte moderato ma europeista con Draghi leader'

Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "Il fronte moderato che vuole realizzare Micciché? Io, più che di un fronte moderato, parlerei di un fronte europeista, perché sta crescendo sempre di più l'antieuropeismo. E come leader vedrei bene Mario Draghi. Ovviamente, è una mia idea personale...". Ne è convinto l'ex Governatore siciliano, Salvatore Cuffaro, parlando del fronte moderato che vuole costruire il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia. "E' una valutazione che possiamo fare nei prossimi giorni - dice - Sta crescendo l'antieuropeismo, che si può individuare nel governo. Bisognerebbe costruire un fronte europeista, composto anche da moderati. Togliendo i 5 stelle e la Lega, tutto il resto può diventare un fronte europeista. Questa è la realtà, che ha bisogno di un leader. Secondo me il leader del futuro dovrebbe essere Mario Draghi. Non so neppure se Draghi sarebbe disponibile...".