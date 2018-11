2 novembre 2018- 15:35 Ue: de Volkskrant, da 10 paesi Nord appello per stretta fondo Salva Stati

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Da dieci ministri delle Finanze dell'Ue arriva un progetto di riforma dell'area dell'euro che prevede in particolare regole più stringenti del fondo salva Stati e una maggiore responsabilità sulle perdite ai singoli Stati. E' quanto prevede un documento dei ministri delle Finanze di dieci paesi nordi europei (Paesi Bassi, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Svezia, Slovacchia e Repubblica Ceca) secondo quanto riferisce il quotidiano olandese 'de Volkskrant'. Il documento sarà presentato in occasione della riunione dei ministri delle Finanze a Bruxelles lunedì. "E' un duro avvertimento a Roma", giudica un diplomatico dell'Ue coinvolto nella lettera. Secondo 'de Volkskrant' "gli investitori in titoli di Stato italiani potrebbero perdere i loro soldi"e quindi sarebbe auspicabile che un Paese dell'euro con grandi problemi economici e finanziari prima di poter ricevere un eventuale prestito dal fondo di emergenza europea sia impegnato a risanare il proprio debito pubblico. L'obiettivo del piano dei 10 Paesi dell'Europa del Nord è quello di limitare "l'accesso alle risorse pubbliche del fondo di emergenza" se il debito pubblico resta insostenibile.